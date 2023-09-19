Владимирская область продолжает помогать Докучаевску.

Владимирская область продолжает помогать Докучаевску. Так, суздальские строители начали восстанавливать детский сад в подшефном городе. Об этом сообщилаБригада наших земляков должна разобрать старые веранды, а на их месте установить новые конструкции. Также рабочие собираются построить для детей Докучаевска игровые площадки.Ударными темпами трудятся и специалисты из Камешковского района. Сегодня, к примеру, они закончили ремонтировать кровлю в музыкальной школе им. Переяславских.Кроме того, общественники из Судогды привезли пиломатериалы для восстановления конюшни городского зоопарка.