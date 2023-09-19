Владимирские воздушные гимнасты играют пластический спектакль Снежная королева. Воздушная...

Владимирские воздушные гимнасты играют пластический спектакль "Снежная королева".Воздушная гимнастика теперь официальный вид спорта в России. Приказ Минспорта вышел в конце июля. И это очень значимое событие для всех любителей этого зрелищного и очень красивого направления. Вместе с Александрой Лебедиковой идем в эту субботу туда, где готовят воздушных гимнастов у нас во Владимире.Подъем, обмотка, обрыв. Для учениц школы воздушной гимнастики эти цирковые элементы - дело привычное. Они составляют основу любой тренировки - рассказывают девочки. Однако есть среди них и более рискованные.Варвара Ермакова, гимнастка:- Русский шпагат - это шпагат, когда ты висишь вниз головой. "Крокодил" на стропах - это когда делается складочка, только рука должна быть за спиной. Сложные элементы нравится делать.Не пугают головокружительные трюки даже самых младших гимнасток. Вере Прохоровой всего восемь, однако на полотнах она уже держится уверенно.Вера Прохорова гимнастка:- Это не страшно, потому что ты знаешь, что ты не упадешь, если будешь конечно все правильно делать."Правильно - значит соблюдая технику безопасности. У воздушных гимнасток она своя. В начале тренировки - обязательная разминка. Специальные упражнения "разогреют" мышцы и помогут избежать травм. Волосы спортсменки собирают в аккуратные прически, а при выборе костюмов отдают предпочтение тем, что не сковывают движения. Важна и техника выполнения трюков - говорят тренеры. Так, находясь у пола нельзя опускать ноги и спину в свободное падение - это чревато ушибами. Еще один запрет - прыжок с полотен.У каждого кто приходит на занятие - свои цели и мечты. Кристина и Таня узнали о воздушной гимнастике из социальных сетей. Сейчас девочки тренируются на профессиональном уровне. Каждая из них имеет больше пятнадцати наград - и это только начало - говорят гимнастки.Кристина Евдокимова, гимнастка:- Мы занимаемся три года, пришли в одно время. Мне очень нравится этот вид спорт, так как он очень красивый, эстетичный.Татьяна Москалева, гимнастка:- Лично мне понравилось как девочки делают разные обрывы и шпагаты в воздухе. Мне захотелось попробовать так же. Мы ездили и в Москву, и в нашем городе проходило много соревнований на которых мы занимали призовые места.Воздушную гимнастику совсем недавно признали отдельным видом спорта. Это большой шаг для всего "левитирующего" сообщества - говорит тренер Кристина Сапилова.- Кристина Сапилова,тренер по воздушной гимнастике:- Для нас признание в принципе видом спорта - это очень важно, потому что как раз в скором времени появится система разрядов и будет более прозрачная система оценки."Однако воздушная гимнастика - это не только эффективная тренировка, но и красочное шоу. И его умеют делать во Владимире. Одно из таких представлений - пластический спектакль "Снежная королева".Дарья Осокина,гимнастка:- Она про любовь. В ней рассказывается о том, как я - Герда спасаю свою сестру Каю. Мы по сценарию делали. Готовились, номера отрабатывали, что-то корректировали."Эта работа -совместный проект с балетной школой для взрослых. По словам ее руководителя, Екатерины Гуцаленко, классический танец сегодня пользуется большой популярностью. Соединение спорта и искусства вдохновляет сотни владимирцев.Екатерина Гуцаленко, руководитель балетной школы для взрослых:- Кто-то приходит осуществить свою детскую мечту - оказаться в балетном классе, почувствовать себя балериной, заниматься, встать на пуанты, выступить на сцене- то, чего, возможно, хотелось и чего, возможно, не хватало в детстве. Кто-то напротив, привык к этой истории в детстве и во взрослом возрасте думает что же делать, как же мне вновь окунуться в эту атмосферу.// Кто-то приходит просто за осанкой, подвижностью, растяжкой,гибкостью.Стоять у станка или парить на полотнах - каждый выбирает сам. Главное, чтобы дело было по душе и приносило удовольствие.Александра Лебедикова, Алексей Ковалев, Вести-Владимир