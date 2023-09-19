Специалисты Киржачской ЦРБ и Областного перинатального центра спасли москвичку и её ребёнка.

Специалисты Киржачской ЦРБ и Областного перинатального центра спасли москвичку и её ребёнка. Об этом сообщила .Муж с беременной женой приехали из Москвы в Киржачский район, чтобы отдохнуть. Неожиданно у дамы открылось сильное кровотечение. Врачи местной больницы, куда женщину привёз встревоженный муж, немедленно принялись бороться за жизнь пациентки и малыша. Вскоре к ним на помощь пришли медики из Владимира. Совместными усилиями им удалось стабилизировать состояние пациентки и новорожденного.У этой истории счастливый конец. Сегодня молодая мама и малыш выздоровели, находятся дома и благодарят владимирских врачей за помощь.