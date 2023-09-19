Владимирскую область накроет обширный азорский антициклон: как долго он будет царить в регионе? В...

Владимирскую область накроет обширный азорский антициклон: как долго он будет царить в регионе?В Центральном федеральном округе с 20-го сентября погоду будет определять антициклон. Начиная со среды и до воскресенья включительно.Синоптики ситуационного центра Росгидромета отмечают: «… от Смоленской области до Владимирской и дальше сохранится преимущественно сухая погода, без осадков».На официальном сайте Гидрометцентра России можно изучить карту и обзор атмосферных процессов, ожидаемых в ближайшее время.Синоптики уверенно сообщают, что в области влияния обширного азорского антициклона сохранится преимущественно сухая погода.На заметку:«Азорский антициклон» известен, как область высокого давления в Северной Атлантике - центр колоссальной области высокого давления в субтропическом хребте, находящийся в Атлантическом океане, вблизи Азорских островов .20-го сентября во Владимирской области ожидается до +24°C днём.Атмосферное давление — 752 мм.рт. столба. Ветер - южный и юго-западный, до 5 метров в секунду.В ночное время суток (с 20-го на 21 сентября) температура опустится до +14-17°C.По данным Гидрометцентра России - сухая и тёплая погода будет царить во Владимирской области (и в ЦФО) до 24 сентября.В дневные часы температура будет держаться в районе +21… 24°C.Так что обещанное «зрелое» (второе) «бабье лето» уже наступает!Народный прогноз погоды на 20 сентября:«Шишки на ёлках растут высоко — морозы этой зимой будут поздними»;«Много шелухи на репчатом луке — к суровой зиме»;«Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется тёплой, с дождями»;«Птицы высоко летают — к тёплой зиме».Фото: pxfuel.com