Владимирскую область накроет обширный азорский антициклон: как долго он будет царить в регионе?
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Владимирскую область накроет обширный азорский антициклон: как долго он будет царить в регионе?
В Центральном федеральном округе с 20-го сентября погоду будет определять антициклон. Начиная со среды и до воскресенья включительно.
Синоптики ситуационного центра Росгидромета отмечают: «… от Смоленской области до Владимирской и дальше сохранится преимущественно сухая погода, без осадков».
На официальном сайте Гидрометцентра России можно изучить карту и обзор атмосферных процессов, ожидаемых в ближайшее время.
Синоптики уверенно сообщают, что в области влияния обширного азорского антициклона сохранится преимущественно сухая погода.
На заметку:
«Азорский антициклон» известен, как область высокого давления в Северной Атлантике - центр колоссальной области высокого давления в субтропическом хребте, находящийся в Атлантическом океане, вблизи Азорских островов .
20-го сентября во Владимирской области ожидается до +24°C днём.
Атмосферное давление — 752 мм.рт. столба. Ветер - южный и юго-западный, до 5 метров в секунду.
В ночное время суток (с 20-го на 21 сентября) температура опустится до +14-17°C.
По данным Гидрометцентра России - сухая и тёплая погода будет царить во Владимирской области (и в ЦФО) до 24 сентября.
В дневные часы температура будет держаться в районе +21… 24°C.
Так что обещанное «зрелое» (второе) «бабье лето» уже наступает!
Народный прогноз погоды на 20 сентября:
«Шишки на ёлках растут высоко — морозы этой зимой будут поздними»;
«Много шелухи на репчатом луке — к суровой зиме»;
«Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется тёплой, с дождями»;
«Птицы высоко летают — к тёплой зиме».
Фото: pxfuel.com