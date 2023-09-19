Черный кроссовер снес столб на улице Большой Нижегородской, недалеко от остановки Дмитрия Погодина. Авария произошла сегодня утром, 19 сентября. Как сообщают очевидцы, от удара фонарный

Черный кроссовер снес столб на улице Большой Нижегородской, недалеко от остановки Дмитрия Погодина. Авария произошла сегодня утром, 19 сентября. Как сообщают очевидцы, от удара фонарный столб упал прямо на машину, а провода то ли оборвались, то ли просто оттянулись вслед за столбом. На кадрах с места происшествия видно, что рядом строит троллейбус с опущенными “рогами”.