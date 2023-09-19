Во Владимире состоялось открытие обновленного бьюти-пространства. Чезаре и центр косметологии...

Во Владимире состоялось открытие обновленного бьюти-пространства."Чезаре" и центр косметологии "Лавиани" - красота становится искусством.Внешнее преображение после внутреннего. Утонченная архитектура и экологичный дизайн, естественность, округлость линий и эстетика текстур встречает гостей. Самое лучшее бьюти - пространство города, дарящее роскошные брови, красивые волосы, ухоженные ногти и современные образы на мероприятия.Ирина Залевская. предпринимательница, управляющая "Чезаре" и "Лавиани":- "Чезаре" всегда был больше чем просто салон красоты. Но а сейчас мы еще больше чувствуем свою силу, мы больше вдохновляемся искусством. И наш язык, которым мы разговариваем, это язык искусства, язык красоты. И сейчас Чезаре - это бьюти пространство, где красота становится искусством.Над архитектурой нового пространства работала лучшая в своем деле креативная команда - дизайн-агенство Кривцова и Редина.С первого шага появляется ощущение галереи. Здесь разместились картины современных российских художниц, винтажный комод прошлого века, эксклюзивные дизайнерские экспонаты из разных уголков мира, древние амфоры, винтажная посуда начала прошлого столетия. Все с любовью подобрано одним из лучших декораторов Москвы - Валерией Сергеевой.Полностью обновленная атмосфера пространства подарит не только новый уровень услуг, но и погрузит в атмосферу заботы и любви к себе.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.