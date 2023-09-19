Питание в школьной столовой и содержание ребёнка в интернате подорожают с 1 октября. Изменения касаются областной столицы. Постановления об этом уже подписал глава Владимира Дмитрий Наумов.

Питание в школьной столовой и содержание ребёнка в интернате подорожают с 1 октября. Изменения касаются областной столицы. Постановления об этом уже подписал глава Владимира Дмитрий Наумов. Стоимость питания в образовательных учреждениях города повысилась на 10 рублей. Завтрак для обучающегося теперь обойдётся в 60 рублей, обед – 70 рублей. Для тех, кто находится на индивидуальном обучении