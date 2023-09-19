С 1 октября 2023 года питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях Владимира подорожает на 10 рублей.

С 1 октября 2023 года питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях Владимира подорожает на 10 рублей. Соответствующее постановление за подписью главы города Дмитрия Наумова .Через две недели за школьный завтрак придётся заплатить 60 рублей, а за обед – 70.Напоминаем, что горячее питание ученикам начальных классов, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям участников спецоперации предоставляется бесплатно.