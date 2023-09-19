Во Владимирской области контрабандист, укравший лес на 2 млн рублей, получил условный срок. «По...

Во Владимирской области контрабандист, укравший лес на 2 млн рублей, получил условный срок.«По решению суда предприниматель признан виновным в контрабанде стратегически важных товаров - хвойных пород древесины общей стоимостью около 2 млн рублей» - сообщает пресс-служба Владимирской таможни.Выяснилось, что при декларировании предприниматель умышленно соврал о происхождении лесоматериалов и их производителе.Мужчина указал заключенные с владимирской фирмой фиктивные договоры на покупку древесины, которая в действительности не приобреталась.Известно, что контрабандист по подложным документам вывозил лес в Латвию и Грузию.Данные факты были выявлены уже позже совместно с УФСБ России по Владимирской области.Региональная таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («контрабанда стратегически важных ресурсов»). И уже в сентябре 2023 года обвиняемый был признан виновным в совершении указанного преступления.Контрабандисту было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 года).Фото: pxfuel.com