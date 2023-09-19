Во Владимирской области отмечают праздник работников оборонно-промышленной отрасли - День...
Во Владимирской области отмечают праздник работников оборонно-промышленной отрасли - День оружейника.
Мероприятия запланированы в городе воинской славы, третьей оружейной столице России - Коврове.
В годы Великой Отечественной войны ковровчане поставили на фронт более миллиона единиц стрелкового оружия. Свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны Ковров вносит и сегодня.
В городе работают крупнейшие в стране заводы и научно-исследовательские институты.