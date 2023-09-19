В региональном отделении Банка России рассказали об инфляции в области. В августе она возросла до 5,3%. Подорожание свинины и мяса птицы вызвано затратами на содержание животных –

В региональном отделении Банка России рассказали об инфляции в области. В августе она возросла до 5,3%. Подорожание свинины и мяса птицы вызвано затратами на содержание животных – объяснили в финансовом ведомстве. Животноводы стали тратить больше денег на закупку импортных кормов. Кроме того, повысилась стоимость импортных фруктов – подорожали бананы, апельсины и груши, это объясняется падением