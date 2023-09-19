Суд признал фигуранта виновным в контрабанде стратегически важных товаров. Как сообщили во владимирской таможне, мужчина незаконно вывез хвойную древесину общей стоимостью 2 миллиона

Суд признал фигуранта виновным в контрабанде стратегически важных товаров. Как сообщили во владимирской таможне, мужчина незаконно вывез хвойную древесину общей стоимостью 2 миллиона рублей. Осужденный действовал по хитрой схеме – в таможенных декларациях он указывал ложные сведения о происхождении лесоматериалов. Мужчина предъявлял заключенные с владимирской фирмой фиктивные договора на покупку древесины, хотя на самом деле