Владимирцев и гостей города приглашают посетить День открытых дверей в региональном отделении Банка России. Для посетителей подготовили финансовый квест, который состоит из пяти станций.

Владимирцев и гостей города приглашают посетить День открытых дверей в региональном отделении Банка России. Для посетителей подготовили финансовый квест, который состоит из пяти станций. Квест называется «Золотой ключик к финансовой грамотности», участникам предстоит пройти по 5 точкам: «160 лет тому назад», «Поле чудес», «Четыре сольдо», «Театр Карабаса-Барабаса» и «Кафе “Три пескаря”». Гости мероприятия смогут увидеть