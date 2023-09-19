Вокалист Максим Резниченко из Владимирской области стал вторым в патриотическом проекте Олега...

Вокалист Максим Резниченко из Владимирской области стал вторым в патриотическом проекте Олега Газманова.Исполнитель из Гусь-Хрустального района, стал вторым в финале Всероссийского конкурса патриотической песни "Родники". Художественный руководитель проекта и его создатель - народный артист России, Олег Газманов.- Победа будет за нами. Так наши предки кричали. Когда в атаку вставали... Победа будет за нами! ("Победа будет за нами", слова и музыка С.Островская)Звёздное жюри "Родников" из 12-ти тысяч присланных песен отобрали 28 . В итоге Максим занял второе место- в номинации "Лучшая песня".(ВК "Подслушано во Владимире").