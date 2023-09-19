Телеведущая Ольга Орлова, кажется, ничего не скрывает от поклонников.

Телеведущая Ольга Орлова, кажется, ничего не скрывает от поклонников.Весной этого года мечта Ольги Орловой исполнилась. На свет появилась ее дочь Анечка. Телеведущая с первых дней стала показывать малышку подписчикам в популярной социальной сети. Но некоторые скептически отнеслись к истории с новорожденной наследницей экс-солистки группы "Блестящие". Они не поверили, что бывшая певица рожала самостоятельно. В качестве аргументов публика приводила и возраст женщины (ей 45), и отсутствие явных признаков беременности (кроме живота, он, по мнению народа, был накладным) и ее последствий.Орлова как могла отбивалась от нападок людей, которые призвали ее к признанию во лжи. Позже интернет-пользователи стали критиковать знаменитость за нахождение в квартире животных. Дескать, нельзя держать питомцев там, где живет маленький ребенок, а также подпускать их к нему. Телезвезда продолжала спорить и давать понять народу, что животные в ее доме тоже являются членами семьи, и ничего страшного в их присутствии для малышки нет.Сегодня же, кажется, общественность отвязалась от Ольги, поскольку тема перестала быть актуальной. Но телезвезда продолжает общаться с поклонниками, которые остаются преданными, и отвечать на их вопросы.Например, недавно один из фанатов поинтересовался: "Оля, во сколько родила Соню? Тяжело было ходить беременной?". Автор вопроса имел в виду кошку, которая живет в доме телеведущей. Поклонник знает, что Орлова относится к питомцам как к собственным детям."Соню я удочерила", – посмеялась знаменитость.Напомним, два года назад Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. Он и стал отцом малышки Анечки.