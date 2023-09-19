Жертву ДТП на трассе М-12 во Владимирской области зажало в искореженном автомобиле. Сегодня, 19...

Жертву ДТП на трассе М-12 во Владимирской области зажало в искореженном автомобиле.Сегодня, 19 сентября, в 8 часов 55 минут поступил сигнал в ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области - о ДТП в Судогодском районе на трассе М-12 (241 км).В столкновения двух автомобилей спасателями была проведена деблокировка пострадавшего, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В ликвидации последствий ДТП принимало участие 10 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 1 единица техники.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.