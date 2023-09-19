В ночь с 18 на 19 сентября жители Владимирской области вновь смогли наблюдать северное сияние.

В ночь с 18 на 19 сентября жители Владимирской области вновь смогли наблюдать северное сияние. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба регионального правительства.Уникальное природное явление запечатлел . Мужчина отмечает, что на сей раз небесное свечение было значительно ярче и интенсивнее.«Даже не верится, что на фотографиях родные просторы, такое ощущение, что это нарисованные пейзажи дальних галактик!» – поделился впечатлением владимирский творец на своей странице в ВК.