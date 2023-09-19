По обвинению в убийстве и грабеже перед судом предстанет 32-летний житель Мурома.

По обвинению в убийстве и грабеже перед судом предстанет 32-летний житель Мурома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Преступления были совершены летом 2023 года. Правоохранители установили, что в июне мужчина выпивал с супругой и её бывшим возлюбленным. Подозреваемый испытывал к собутыльнику неприязнь и ударил его в лицо, а после забрал гироскутер потерпевшего.Очередное застолье троица устроила в июле, и между мужчинам вновь разгорелась ссора. Фигурант попробовал задушить оппонента куском провода, но жертва вырвалась и выбежала из квартиры в подъезд. Однако уйти не удалось, обвиняемый настиг и ударил несчастного ножом. Рана оказалась смертельной.В настоящий момент житель Мурома находится под стражей и ждёт суда.