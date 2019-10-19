Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей.

Одиннадцатилетняя истощенная девочка с задержкой развития госпитализирована в больницу Орла в тяжелом состоянии, идет проверка исполнения матерью родительских обязанностей.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в региональном управлении Следственного комитета России.Отмечается, что помимо физического истощения, у девочки наблюдаются признаки задержки психомоторного развития.Следователи устанавливают условия жизни ребенка в многодетной семье. В ходе проверки будет дана оценка бездеятельности учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые обязаны были следить за условиями жизни детей.В свою очередь проверку начала и прокуратура Орловской области, которая сообщает, что врачами состояние девочки оценивается как тяжелое.