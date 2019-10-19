В Казани началась разработка масштабного проекта благоустройства реки Казанки, которая является главным водным объектом города, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на всемирном конгрессе парков World Urban Parks.

Обновление Казанки станет одним из самых масштабных проектов по комплексной разработке городской речной экосистемы. Проект затронет водный массив Казанки и ее прибрежные зоны: от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых Озер. Общая площадь проект около трех тысяч гектаров.Планируется создать 12 новых парков, 54 километра новых и обновленных пешеходных и веломаршрутов и 25 новых точек доступа к прибрежным территориям с эко-парковками и сервисами для жителей и гостей города.Ключевое внимание будет уделено особо охраняемым природным и историческим зонам – так как большая часть приходится именно на них. Сохранить биоразнообразие Казанки, включающее болотные угодья, заливные луга и редких птиц - первостепенная задача будущего благоустройства.Преображение Казанки и ее берегов будет проходить при непосредственном участие самих горожан и экспертным сообществом. Запущена онлайн-платформа http://www.kazanka.tatar, где каждый желающий сможет предложить свои идеи и проголосовать за инициативы других участников.Параллельно будет организована образовательная программа, в рамках которой пройдут дискуссии и проектные семинары с участием экспертов, представителей администрации и бизнеса. Как отметил Ильсур Метшин, город открыт к сотрудничеству с бизнесом в этом вопросе, в том числе малыми предприниматели.До конца года архитекторы представят общую концепцию преобразования реки, а в следующем году будут определены этапы и сроки реализации проект. Сама стратегия уточнит общие стандарты, по которым смогут работать потенциальные девелоперы и определить высотность будущих зданий. Также документ определит территории, где редевелопмент невозможен из-за нарушения экоустойчивости.Проект запущен по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова и реализуется министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и студией Orchestra при участии мэра Казани Ильсура Метшина и под кураторством помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой.