После того, как волонтеры его нашли, решил, что снова пойдет по грибы

83-летний житель Владимирской области двое суток блуждал по лесу. Он ушел за грибами 15 октября, а 18 октября его нашли волонтеры владимирского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».У дедушки проблемы с ногами, поэтому когда он перестал выходить на связь, родственники запереживали. В лес сразу же приехали спасатели и волонтеры. Во время первого ночного поиска они услышали отклик пропавшего, который затем больше не повторялся.Пенсионер любил ходить в лес в одиночку, поэтому примерный его маршрут родственникам известен не был. Но как написала координатор поиска от «Лиза Алерт» Анастасия Волкова, география была небольшая, поэтому решили прочесывать весь лес.В поисках, проходивших во вторую ночь, принимали участие 68 человек. Две группы кинологов дошли до забора находившегося неподалеку заброшенного полигона. Утром подключились местные жители, которые сказали, что могут показать приблизительный маршрут дедушки. Более того, сообищили, что в день пропажи видели его в лесу.Дедушку нашли. Он дошел до ЛЭП. Ночью ложился спать на лапник, когда становилось холодно согревался всеми возможными способами. Крики волонтеров не слышал, потому не звал никого сам.При этом позже, уже дома, дедушка сказал, что его произошедшее сильно не напугало. И он готов снова отправиться за грибами. Кстати, со своего двухдневного похода он принес большие запасы.