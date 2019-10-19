Из Барселоны снова приходят тревожные новости — по меньшей мере 35 человек пострадали в пятницу, 18 октября, во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Большая часть, 25 человек, получили травмы в Барселоне.

Из Барселоны снова приходят тревожные новости — по меньшей мере 35 человек пострадали в пятницу, 18 октября, во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Большая часть, 25 человек, получили травмы в Барселоне.Полумиллионная акция протеста, вопреки обещаниям ее организаторов и просьбам к участникам вести себя в соответствии с законом, мирной не получилась. В настоящее время в Барселоне беспорядки — огонь, дым, множество полицейских, которым приходится усмирять самых буйных демонстрантов.В пятницу, 18 октября, в Каталонии началась всеобщая забастовка. Митинги проходят в разных городах, но большая часть — в столице автономии, сообщает газета El Pais. По данным издания, акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между стражами порядка и протестующими. В отношении демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, манифестанты, в свою очередь, бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки и петарды.В Барселоне задержаны десять человек. В настоящее время участники акций жгут мусор и сооружают баррикады.Как сообщает ТАСС, правоохранительные органы пытаются отогнать зачинщиков беспорядков от здания полицейского управления на улице Виа Лайетана в центре столицы автономии. После каждого взрыва петард демонстранты, а также туристы и случайные прохожие начинают бежать врассыпную.В радиусе нескольких кварталов от места беспорядков сохраняется напряженная обстановка. Слышны взрывы, виден дым, пахнет гарью. Чуть дальше обстановка спокойнее — ходит общественный транспорт, люди сидят в кафе, на площадках даже играют дети.С начала акций протеста в Каталонии пострадали 207 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. По его словам, были задержаны 128 человек.Демонстрации в Каталонии проходят с понедельника, 14 октября. Акции протеста начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.