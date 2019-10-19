Середина осени... Астрологи считают, что осень самое подходящее время, чтобы планировать для себя новое дело, устроиться на работу или красиво отдохнуть.

Середина осени. Астрологи считают, что осень самое подходящее время, чтобы планировать для себя новое дело, устроиться на работу или красиво отдохнуть. Подробная информация о сегодняшней субботе у владимирского астропсихолога Ирины Леоновой.