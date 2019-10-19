На Алеутских островах (США, штата Аляска) в результате инцидента в аэропорту города Уналашка, где пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, погиб, как минимум, один человек.

На Алеутских островах (США, штата Аляска) в результате инцидента в аэропорту города Уналашка, где пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, погиб, как минимум, один человек.Аэропорт города Уналашка расположен на небольшом острове. Самолету удалось совершить посадку только со второй попытки, после чего он, приземлившись, выкатился за пределы полосы и едва не съехал в море, передает ТАСС. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.