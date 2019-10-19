О происходящем в Сирии высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что это грубейшая ошибка Запада и НАТО. Макрон пообещал, что в ближайшие недели вместе с главами Германии и Британии встретится с Эрдоганом для разъяснения позиций. Между тем президент США Трамп сегодня активно праздновал свою дипломатическую победу, одержанную, как он выразился, неординарным путем.

О происходящем в Сирии сегодня, 18 октября, высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что это грубейшая ошибка Запада и НАТО и она ставит под вопрос функционирование Североатлантического альянса. Макрон пообещал, что в ближайшие недели вместе с главами Германии и Британии встретится с Эрдоганом для разъяснения позиций. Между тем, президент США Трамп сегодня активно праздновал свою дипломатическую победу, одержанную, как он выразился, "неординарным путем". Трамп написал в Twitter, что еще раз поговорил по телефону с Эрдоганом и тот по-прежнему привержен перемирию, а сегодня были лишь — цитата — "небольшие инциденты"."Только что поговорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что были небольшие инциденты со снайперским огнем и минометными обстрелами, но они были быстро устранены. Он очень сильно хочет, чтобы прекращение огня или перерыв сработали. Курды тоже этого хотят", — написал на своей странице в Twitter Дональд Трамп. Ему так нужны были хоть какие-то хорошие новости из Сирии, что он даже не смог дождаться, когда пилоты, доставившего его в Даллас самолета, заглушат турбины. Пытаясь их перекричать, прямо у трапа глава Белого дома сообщил журналистам, о чем в Анкаре договорились его Пенс и турецкий президент Эрдоган:"Это потрясающий результат. Мы могли бы потерять миллионы жизней, но мы не смогли бы добиться этого результата, если бы у нас не было немного "жесткой любви", как я это называю. Им нужно было это на начальном этапе. Но я скажу вам от лица США — я хочу поблагодарить Турцию. В итоге теперь мы все счастливы! И я счастлив, потому что больше у нас нет боевых действий. Я думаю, что президент Эрдоган очень умный".Звучит как издевка, особенно если вспомнить, что в своем хамском письме Трамп призывал Эрдогана не быть дураком. В турецком МИДе сообщили, что именно после этого послания из Анкары отдали военным приказ наступать. В общем лидер Турции ответил Трампу там, где тот гарантировано прочитает — в Twitter:"Господин президент, еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм — главный враг человечества. Я уверен, что эти объединенные усилия принесут мир и стабильность в наш регион".Трамп показал язык новой мировой дипломатии — иронизирует пресса по поводу инфантильного поведения президента США. Но оказывается, он только себя и считает взрослым:"Иногда им нужно дать немного повоевать, потом люди понимают, насколько жесткими бывают боевые действия. Это как с двумя детьми: им нужно дать подраться, а потом разнять".Впрочем, воспитатель из Трампа, как и из любого несдержанного человека, посредственный. Доверие курдов его стараниями США утратили примерно за неделю, а перемирие не продержалось и суток. С утра ожесточенные бои продолжились в районе города Рас-эль-Айна, то есть внутри приграничной зоны безопасности, которую мечтает создать Анкара. Эрдоган назвал сообщения о перестрелках дезинформацией:"Турция сотрудничает с США, и в дальнейшем мы намерены продолжать переговоры. Как вы знаете, я встречусь с президентом Путиным во вторник, 22 октября. Эта встреча станет важной частью всего процесса. Благодаря операции "Источник мира", мы надеемся принести мир на север Сирии".Нашу страну не может не беспокоить судьба игиловцев, которые находятся в расположенных там лагерях. Террористы могут разбежаться. Курды сообщают, что сил сдерживать боевиков у них в обрез. Бандиты это чувствуют. На видео попали кадры атаки террориста смертника на ворота одной из таких тюрем. "В этой тюрьме содержатся около 4-5 тысяч заключенных. С точки зрения безопасности у нас было большое количество военнослужащих, но после начала турецкой военной операции нам пришлось переместить большую часть сил на передовую. Если людей не будет хватать, то заключенные могут этим воспользоваться и сбежать", — рассказал охранник.О таком повороте Трампа предупреждали и американские военные. Мол, вывод войск США из северной Сирии чреват разгулом ИГИЛ. Чаще других эту мысль повторял бывший глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пес". Раздраженный Трамп назвал Мэттиса самым переоцененным генералом в мире. На это экс-глава Пентагона ответил:"Для меня почетно, что Дональд Трамп так меня оценивает, потому что он также назвал Мерил Стрип самой переоцененной актрисой. Получается, что я Мерил Стрип среди генералов и, честно говоря, для меня это звучит неплохо".Мэттис, кстати, не одинокая звезда. Как у Мэрил Стрип, в Голливуде у генерала немало союзников. Например, на Капитолийском холме. Там сенатор-республиканец Джим Риш и демократ Боб Менендес представили новый санкционный законопроект. Помимо ограничений, которые хотят наложить на Турцию, американские ястребы требуют от Трампа изучить вопрос о ее членстве в Североатлантическом альянсе.