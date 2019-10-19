После разгона антиправительственных демонстраций, в течение двух суток продолжавшихся в Бейруте, армейские патрули заняли основные перекрестки в центре города. Задержаны 70 человек, громивших витрины магазинов и банков и занимавшихся грабежами.

После разгона антиправительственных демонстраций, в течение двух суток продолжавшихся в Бейруте, армейские патрули заняли основные перекрестки в центре города. Задержаны 70 человек, громивших витрины магазинов и банков и занимавшихся грабежами.В пятницу, ливанские спецподразделения по борьбе с беспорядками применили для разгона агрессивных протестующих водяные пушки, резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. В результате столкновений, произошедших около правительственного дворца на площади Риада Сольха, более 50 военных и полицейских были травмированы. Данных о числе пострадавших среди протестующих пока не поступало.В настоящее время подразделения ливанской армии занимаются расчисткой шоссе, ведущего в международный аэропорт Бейрута от баррикад и горящих покрышек. Военные восстанавливают контроль над основными дорогами, идущими в Бейрут с южного и северного направлений, уже открыт проезд к президентскому дворцу Баабда, который был блокирован демонстрантами, передает ТАСС.Одной из причин массовых выступлений в Ливане стало решение властей ввести с целью сокращения дефицита госбюджета новые налоги, в том числе, на мобильное приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц. Заседание кабинета для утверждения проекта бюджета на 2020 финансовый год было запланировано на пятницу, но было отложено.