Семья из Мурома упала в каньон с велосипеда во время отдыха в Турции.

Трагедией обернулся отдых для семьи из города Мурома. Семья Сугробовых приехала на отдых в Турцию. По сообщению муром24.рф , семья остановилась в одном из отелей района Кемер. Арендовала трехколёсный электрический велосипед. На нем они поехали по горной дороге.Во время движения глава семейства не справился с управлением - транспорт упал в каньон. Дмитрий, Елена и их старший сын получили незначительные ушибы, а маленькая Мария получила серьезные травмы. Мария Сугробова скончалась от ран, несовместимых с жизнью, в городской больнице Кемера.Сейчас, как сообщают турецкие СМИ, тело 5-летней Маши доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.