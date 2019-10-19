Председатель российского правительства Дмитрий Медведев накануне визита в Белград, приуроченного к 75-й годовщине освобождения столицы Сербии от фашистских захватчиков, дал интервью сербской газете Вечерние новости.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев накануне визита в Белград, приуроченного к 75-й годовщине освобождения столицы Сербии от фашистских захватчиков, дал интервью сербской газете "Вечерние новости". В нем он, в частности, выразил уверенность в том, что необходимо бороться с попытками переписать историю и уменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом.По мнению премьера, намерение переписать историю особенно недопустимо, когда речь идет о таких тяжелейших испытаниях, которые выпали на долю человечества в ХХ веке, как Вторая мировая война. "Нужно помнить о том, кто принес самую высокую цену на алтарь победы, чьими усилиями эта победа была достигнута", — подчеркнул Дмитрий Медведев.Также глава кабинета заявил в ходе интервью, что ни в коем случае нельзя допустить одностороннего передела карты Балкан и действий, которые могут привести к гуманитарной катастрофе в регионе. "Мы не можем не видеть процессов, которые идут, того напора, который в настоящий момент исходит из Приштины, — добавил он. — Тем более, там совсем недавно пришли к власти ультранационалистические круги". По словам премьера, позиция России по косовской проблематике не изменилась. "Мы исходим из необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сербии", — подчеркнул премьер.Также Дмитрий Медведев высказал мнение, что стремление США доминировать во всем мире несет основной вред на постъюгославском пространстве. Глава российского правительства отметил, что от этих устремления США устали и в самой Европе, передает ТАСС. По его мнению, время однополярного мира прошло, это совершенно очевидно. "Думаю, если мы будем выстраивать международные отношения на принципах многополярного мира, взаимозависимости, уважения к суверенитету друг друга, отказавшись от попыток навязать какие-то свои рецепты построения современного государства и общества, которые основаны на национальной практике, тогда мы сможем договориться даже с теми государствами, с которыми у нас сейчас не все получается", — отметил премьер-министр.