Дональд Трамп в очередной раз стал объектом насмешек. Президент Соединенных Штатов допустил нелепую оплошность в своей недавней речи.

Дональд Трамп в очередной раз стал объектом насмешек. Президент Соединенных Штатов допустил нелепую оплошность в своей недавней речи.Накануне американский лидер посетил завод по производству сумок в штате Канзас. Во время выступления перед гражданами президент допустил серьезную ошибку: он неправильно произнес название французского дома моды Louis Vuitton. В ролике, опубликованном в Сети, Дональд Трамп несколько раз отчетливо говорит "Луи Вуттон" вместо "Луи Виттон".Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей. Многие подписчики признались, что долго смеялись после просмотра ролика. Но нашлись и те, кто посчитал ошибку недопустимой. "Какой идиот", "Позор", "Он заслуживает импичмента", – написали возмущенные пользователи.