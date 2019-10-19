В матче десятого тура французской лиги 1 Пари Сен-Жермен на поле арены Альянц Ривьера в Ницце разгромил местную одноименную команду со счетом 4:1.

В матче десятого тура французской лиги 1 "Пари Сен-Жермен" на поле арены "Альянц Ривьера" в Ницце разгромил местную одноименную команду со счетом 4:1.У победителей встречи дубль оформил Анхель Ди Мария (15-я, 21-я минуты), а также по разу отличились Килиан Мбаппе (88) и Мауро Икарди (90+1), которые также записали на свой счет по одной результативной передаче.Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве – на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Вилан Сиприен, а на 77-й минуте прямую красную карточку получил Кристоф Эрей."Пари Сен-Жермен" одержал третью победу кряду и с 24 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ницца", потерпевшая третье поражение в последних пяти играх, расположилась на девятой строчке, имея в активе 13 очков.В следующем туре чемпионата Франции парижане в воскресенье, 27 октября, примут "Марсель", а подопечные Патрика Виейра днем ранее на выезде сыграю с командой "Страсбур".