Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины - американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции. В общей сложности работы должны занять около шести часов.

Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции. В общей сложности работы должны занять около шести часов.В конце апреля аналогичная неисправность элемента электропитания была ликвидирована без участия астронавтов, тогда блок заменили при помощи работотехники, контролируемой с Земли. В этот раз для замены детали, работавшей на МКС последние 19 лет, необходимо участие астронавтов, сообщает РИА Новости.Для Кристины Кук это четвертый выход на внешнюю поверхность станции, для Мейр — первый. Выход первого женского дуэта в открытый космос должен был состояться еще в марте. Тогда напарницей Кук должна была стать Энн Макклейн. Однако тогда для нее не нашлось скафандра нужного размера. Позже он все же был доставлен на МКС.