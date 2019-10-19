Страшное ДТП случилось 18 октября. Екатерина Гордон пострадала накануне своего дня рождения.

Страшное ДТП случилось 18 октября. Екатерина Гордон пострадала накануне своего дня рождения.К счастью, известная правозащитница чудом осталасьжива. Об инциденте на дороге она сообщила поклонникам в своем "Инстаграм".По словам телеведущей, ДТПпроизошло, когда она ехала в аэропорт. Сзади в машину, на которой добираласьЕкатерина Гордон, въехало другое авто. "И ты крепко долбанулся головой, иводитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло... Я хочусказать вам только одно: seize the day (лови момент). Другого дня может небыть… Живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну, и раз я все еще пишу, ... я всееще живу", – поделилась подробностями знаменитость.Материал дополняется