Страшное ДТП случилось 18 октября. Екатерина Гордон пострадала накануне своего дня рождения.
Страшное ДТП случилось 18 октября. Екатерина Гордон пострадала накануне своего дня рождения.
К счастью, известная правозащитница чудом осталась
жива. Об инциденте на дороге она сообщила поклонникам в своем "Инстаграм".
По словам телеведущей, ДТП
произошло, когда она ехала в аэропорт. Сзади в машину, на которой добиралась
Екатерина Гордон, въехало другое авто. "И ты крепко долбанулся головой, и
водитель весь в кровище, а ты не сразу понял, что вообще произошло... Я хочу
сказать вам только одно: seize the day (лови момент). Другого дня может не
быть… Живите пока дают, просто улыбайтесь. Ну, и раз я все еще пишу, ... я все
еще живу", – поделилась подробностями знаменитость.
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