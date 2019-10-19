Телеканал Россия, ранее анонсировавший киносагу о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле — сериал Екатерина. Самозванцы, представляет новый эпизод с Мариной Александровой в главной роли. Впервые до федерального эфира первую серию выложили онлайн за три дня до официальной премьеры на телевидении.

Телеканал "Россия", ранее анонсировавший киносагу о судьбе самой яркой и независимой женщины на российском престоле — сериал "Екатерина. Самозванцы", представляет новый эпизод с Мариной Александровой в главной роли. Впервые до федерального эфира первую серию выложили онлайн за три дня до официальной премьеры на телевидении."Екатерина. Самозванцы" — это сериал о становлении Российской империи, тревожном периоде в истории страны и о Великой императрице, которая эту историю творила. Новая встреча с блестящими героями авантюрного века возвращает в эпоху, когда судьба государства зависела от решений одной-единственной женщины. Россия завоевала статус великой державы и едва не погибла. Екатерина стала Великой и едва не потеряла престол.Исполнительница главной роли Марина Александрова рассказала о своей героине. По ее словам, в третьем сезоне зритель увидит Екатерину более уязвимой, слабой, настоящей женщиной. Императрица боится потерять не только трон, но и любимого. Александрова предупредила: "Бойтесь своих страхов, потому что они могут обернуться против нас".В новом сезоне зрителей ждут захватывающие дух авантюры и интриги, борьба за власть и, конечно же, любовь. Кто бросит вызов императрице? Участвуют в заговоре ли самые близкие и на что они готовы ради трона? С 21 октября премьера сериала "Екатерина. Самозванцы" на телеканале "Россия", но уже сейчас можно посмотреть первую серию онлайн.