Соцсеть Facebook восстановила доступ к удаленной ранее странице проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, однако при этом ограничила ее показ у подписчиков.

Соцсеть Facebook восстановила доступ к удаленной ранее странице проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, однако при этом ограничила ее показ у подписчиков."Ограничения на показы постов все еще работают. Это значит, что хоть страница и доступна, но посты с нее фактически не показываются в лентах подписчиков", — сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля на своей странице в Facebook.Он посетовал, что это даже хуже, чем просто блокировка, ведь удаление страницы можно оспорить, а в таком варианте уличить платформу во вмешательстве практически невозможно.У страницы с русскими рецептами было 40 тысяч подписчиков. Перед тем, как она была удалена, администраторам группы приходило предупреждение о том, что с аккаунта якобы рассылался спам."Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга", — прокомментировала ситуацию главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, до того, как страница была заблокирована, админов попросили указать место проживания. По мнению Симоньян, всем теперь придется привыкать к "победившей американской цензуре".