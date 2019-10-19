Итальянский футбольный клуб Палермо, основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.По информации издания, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, чтобы отложить процедуру банкротства, предложил погасить часть долга в размере десяти миллионов евро, но этой суммы оказалось недостаточно.Для "орлов" эту уже не первое расформирование, ранее клуб прекратил свое существование в период Первой мировой войны, а также из-за финансовых проблем – в 1927 и 1986 годах. Затем клуб вновь возрождался.В сезоне-2018/19 "Палермо" занял третье место в серии В, но из-за финансовых нарушений был оштрафован на 20 очков и исключен из лиги. В июле 2019-го Федерация футбола Италии лишила клуб профессионального статуса. Летом была создана новая команда "Палермо", которая начала сезон в серии D.Напомним, "розово-черные" трижды были финалистами Кубка Италии (1973/74, 1978/79, 2010/11), а также пять раз становились победителями серии В (1931/32, 1947/48, 1967/68, 2003/04, 2013/14).