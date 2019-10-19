Американский миллиардер и глава корпорации Space X Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума в Краснодаре.

Американский миллиардер и глава корпорации Space X Илон Маск пообщался с участниками бизнес-форума в Краснодаре. Разговор проходил в режиме телемоста, сообщает телеканал "Россия 24". Выйдет бизнесмен на связь или нет — никто не знал до последнего. Участники форума специально остались до позднего вечера. Зал на полторы тысячи мест был забит до отказа. Некоторые пришли в скафандрах. Ну и не удивительно, что одним из первых вопросов был о том, как он увидел само приглашение на форум?"Это было непонятно, что-то из космоса видимо, направило. Ну, а если серьезно – то этот билборд прямо перед офисом моей компании – как я мог его не увидеть? Мы посмотрели видео, оно смешное, нам очень понравилось. Мы подумали, что эти ребята – юмористы, и они наверняка делают что-то интересное, и нужно присоединиться", — заявил Илон Маск.Несколько недель назад возле офиса космической корпорации Маска в Калифорнии кубанские бизнесмены действительно разместили баннер с надписью латиницей – "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Там же был изображен QR-код сайта, созданного специально для Илона Маска. На нём трогательный клип песни на мотив "Крылатых качелей" — с приглашением на английском языке. И как видим, такой небанальный метод сработал.