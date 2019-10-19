Результаты последней медицинской экспертизы показали, что актера Дмитрия Марьянова можно было спасти, однако своевременную помощь ему не оказали. Более того, не исключено, что его били перед смертью.

Результаты последней медицинской экспертизы показали, что актера Дмитрия Марьянова можно было спасти, однако своевременную помощь ему не оказали. Более того, не исключено, что его били перед смертью.Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года после лечения. в реабилитационном центре "Феникс". Там актер пытался избавиться от алкогольной зависимости. Внезапная смерть звезды до сих пор вызывает вопросы как у следователей, так и родственников.Независимая экспертиза, проведенная за счет близких, показала неутешительные выводы. Эксперты установили, что утром в день смерти Марьянов получил сильный удар в области живота."Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти", – заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марьянова, на специально созванной пресс-конференции.Юрист добавил, что эксперты также считают, что Марьянов умирал долго и мучительно. Так, первые жалобы поступили от него рано утром, а скончался он в 19.30. У актера постепенно отнимались ноги, речь замедлялась.Все это сопровождалось страшными болями, считают специалисты. Скорую вызывали только вечером, напоминает , актер скончался по дороге в больницу. Глава центра "Феникс" Оксана Богданова стала фигурантом уголовного дела.