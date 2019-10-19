Центр исследования околоземных объектов NASA сообщает, что к Земле летит астероид размером до 1 километра.

Центр исследования околоземных объектов NASA сообщает, что к Земле летит астероид размером до 1 километра.Космический объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября. Угрозы для нашей планеты он не представляет, так как пройдет от нее на расстоянии, равном 16 расстояниям от Земли до Луны, передает РИА Новости.Приближающийся к земле астероид относится к группе "Аполлонов", он был открыт 18 апреля 1998 года.