Всех кого интересует мода сегодня в полдень ждут во Дворце детского (юношеского) творчества. На 7-ой российский фестиваль детских театров моды и студий костюма.

Всех кого интересует мода сегодня в полдень ждут во Дворце детского (юношеского) творчества. На 7-ой российский фестиваль детских театров моды и студий костюма.Конкурс проходит под патронажем Международной ассоциации детских объединений "Золотая игла", которая в этом году отметила 25-летие дружбы со известным модельером Вячеславом Зайцевым. В этом году просто рекордное количество участников- 22 коллектива- от Москвы до Сарова. Будет очень увлекательно. Жюри возглавляет модельер Людмила Давыдова.