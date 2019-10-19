Сегодня криминалисты отмечают профессиональный праздник, а корреспонденты владимирских Вестей помогают в раскрытии преступления

Сегодня криминалисты отмечают профессиональный праздник. Корреспонденты "Вестей" участвуют в раскрытии преступленияДежурному прокурору поступил сигнал: в квартире на окраине Владимира обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Старший следователь-криминалист Петр Денисов прибыл на место преступления одним из первых. Правда, действие происходит на следственном полигоне, а в роли жертвы - обычный манекен. Несмотря на учения, следователь ищет улики с особой тщательностью, ведь здесь может быть совершено особо тяжкое преступлениеПетр Денисов, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Владимирской области: "Есть не только химические составы, есть непосредственно технические средства, такие как источник криминалистического света, который позволяет выявлять не только кровь, но и все остальные следы биологического происхождения на месте происшествия."От опытного взгляда не укроется ни одна мелочь. Именно незаметные на первый взгляд - первые помощники в раскрытии преступлений. Спецсредства и реактивы - всегда под рукой: в специальном кейсе. Зацепки есть всегда, главное их найти. Ворсинки на одежде, отпечатки пальцев или биоматериал. Благодаря мобильному аппаратному комплексу у криминалистов теперь есть возможность получить личную информацию с любого сотового телефона или другого накопителя информации. Неотвратимость наказания - основной принцип работы людей этой профессии.Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области: "Особая профессия в нашей службе. Принимаются ребята, имеющие стаж не менее 3 лет, и это говорит само за себя. Это уже опыт, это уже определенная профессиональная смекалка."Среди сотрудников криминалистических служб несколько специализаций. Среди них медэксперты и даже эксперты по экономическим преступлениям. Одно из важнейших направлений в работе криминалистов - раскрытие преступлений прошлых лет. Вскоре в каждом следственном управлении страны будет создано подобное отделение. С 2007 года в нашей области раскрыто более 500 таких преступлений, среди них более 50 убийств. Сейчас в штате отдела криминалистики работает 7 следователей-экспертов и 3 эксперта, но уже с ноября этого года следственный комитет получит право создавать собственные экспертные учреждения. Это поможет раскрывать наиболее сложные преступления. Ну, а в этом случае, выводы можно делать по горячим следам.Александр Сыпченко, корреспондент: "Настало время ответить на главный вопрос, что же произошло с Василием, именно так зовут учебного манекена, гильзы разного калибра, предсмертная записка и пистолет в правой руке указывают на то что, здесь произошло убийство, инсценированное под суицид."Александр Сыпченко, Александр Чернышев Вести Владимир