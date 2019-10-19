Глава Белоруссии разоткровенничался на встрече со студентами минской Академии управления. Александр Лукашенко рассказала о трудностях руководства государством.

Глава Белоруссии разоткровенничался на встречесо студентами минской Академии управления. Александр Лукашенко рассказала отрудностях руководства государством.Президент Белоруссиипризнался, что его работа требует полной отдачи и заставляет "крутиться какбелка в колесе". При этом политик добавил, что за 25 лет он к этому привык."Вся жизнь моя, думаю, и других президентов,как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А тыпривык. Колесо крутится – куда деваться? Если бежать не будешь, колесо будетвертеться и тебя бросать", – цитируетАлександра Лукашенко "БЕЛТА".Также белорусский лидер подчеркнул,что сказанное вовсе не означает, что он "сидит с утра до ночи и ночь неспит, бумаги ворошит". Ведь даже у президента бывают свободные дни. Правда,об отдыхе надо позаботиться заранее."В принципе, могу выбрать время, чтобы пойтив лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий небыло", – поделился Он отметил, что работа президента страны автоматически подразумеваетвовлеченность в государственные дела. По его словам, по факту глава государства"человек абсолютно несвободный и занятой".Как писали "Дни.ру",ранее признался, что послеухода с президентского поста хочет работать в сфере образования. "Ректоромбыл бы где-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения состудентами и коллективом минской Академии управления при президенте.