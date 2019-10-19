Глава Белоруссии разоткровенничался на встрече
со студентами минской Академии управления. Александр Лукашенко рассказала о
трудностях руководства государством.
Глава Белоруссии разоткровенничался на встрече
со студентами минской Академии управления. Александр Лукашенко рассказала о
трудностях руководства государством.
Президент Белоруссии
признался, что его работа требует полной отдачи и заставляет "крутиться как
белка в колесе". При этом политик добавил, что за 25 лет он к этому привык.
"Вся жизнь моя, думаю, и других президентов,
как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты
привык. Колесо крутится – куда деваться? Если бежать не будешь, колесо будет
вертеться и тебя бросать", – цитирует
Александра Лукашенко "БЕЛТА".
Также белорусский лидер подчеркнул,
что сказанное вовсе не означает, что он "сидит с утра до ночи и ночь не
спит, бумаги ворошит". Ведь даже у президента бывают свободные дни. Правда,
об отдыхе надо позаботиться заранее.
"В принципе, могу выбрать время, чтобы пойти
в лес и пожарить шашлык, к примеру. Но заранее, чтобы у меня мероприятий не
было", – поделился Он отметил, что работа президента страны автоматически подразумевает
вовлеченность в государственные дела. По его словам, по факту глава государства
"человек абсолютно несвободный и занятой".
Как писали "Дни.ру",
ранее признался, что после
ухода с президентского поста хочет работать в сфере образования. "Ректором
был бы где-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения со
студентами и коллективом минской Академии управления при президенте.