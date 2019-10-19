Адвокат Сергей Жорин переживает за
своего знаменитого клиента: у Евгения Петросяна нет денег даже не оплату коммуналки.
В это время его избранница Татьяна Брухунова живет на широкую ногу.
Адвокат Сергей Жорин переживает за
своего знаменитого клиента: у Евгения Петросяна нет денег даже не оплату коммуналки.
В это время его избранница Татьяна Брухунова живет на широкую ногу.
Как
говорится, "красиво жить не запретишь". Если верить анализу цен на сумочки помощницы
юмориста от фешен-блогера и телеведущей Алины Ян, девушка любит роскошь.
По мнению эксперта, сумка-шопер от
Dior с именной гравировкой обошлась Татьяне Брухуновой в 183738 рублей,
сообщает сайт . За соломенную сумочку Prada она выложила
около 100 тысяч. А сумка от испанского бренда Loewe куплена за 195 тысяч рублей.
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