Адвокат Сергей Жорин переживает за своего знаменитого клиента: у Евгения Петросяна нет денег даже не оплату коммуналки. В это время его избранница Татьяна Брухунова живет на широкую ногу.

Адвокат Сергей Жорин переживает засвоего знаменитого клиента: у Евгения Петросяна нет денег даже не оплату коммуналки.В это время его избранница Татьяна Брухунова живет на широкую ногу.Какговорится, "красиво жить не запретишь". Если верить анализу цен на сумочки помощницыюмориста от фешен-блогера и телеведущей Алины Ян, девушка любит роскошь.По мнению эксперта, сумка-шопер отDior с именной гравировкой обошлась Татьяне Брухуновой в 183738 рублей,сообщает сайт . За соломенную сумочку Prada она выложилаоколо 100 тысяч. А сумка от испанского бренда Loewe куплена за 195 тысяч рублей.Материал дополняется