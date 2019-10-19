Артистка раздразнила обывателей снимком в свадебном платье. Теперь поклонники Марии Кожевниковой ждут, когда же звезда соберется в ЗАГС, но, скорее всего, фанатов артистки ждет разочарование.

Артистка раздразнила обывателей снимком в свадебном платье.Теперь поклонники Марии Кожевниковой ждут, когда же звезда соберется в ЗАГС, но,скорее всего, фанатов артистки ждет разочарование.В 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась в церкви с бизнесменомЕвгением Васильевым. После у пары родилось три сына, однако отношения актриса и предприниматель официальнотак и не оформили.Говоря о личной жизни, Кожевникова утверждала, что штамп впаспорте ей не важен, мол, для нее это простая формальность, не имеющая отношенияк чувствам. В то же время Мария допускала, что когда-нибудь она станетофициальной женой отца своих детей.А на днях звезда вдруг опубликовала в личном "Инстаграм"снимок в подвенечном наряде. "Замуж!" – подписала фото артистка, чем заинтриговалаподписчиков.Между тем ясновидящая и таролог Саона призывает не обращатьвнимания на пост . Экстрасенс считает, что кадр в свадебномплатье был сделан, "чтобы вызвать поток сплетен". На самом деле артистка в ЗАГСидти пока не собирается."Они живут душа в душу и без штампа в паспорте, у них нетникакой причины об этом волноваться. Примерить на себя свадебное платье Марияможет и для фото в "Инстаграме", как она это сделала сейчас, а большего ей и ненадо. Более того, Мария – довольно суеверная и мнительная девушка. Она считает,что заключение брака может даже навредить отношениям. Ей кажется, что моментуже упущен, что делать это нужно было в самом начале", – цитирует Саону .Ясновидящая подчеркнула, что существует масса примеров,когда люди, заключая брак после многолетних отношений, сразу разводились. Тарологуверена, что опасается такого исхода."А возможно, ей просто кто-то нагадал развод вскоре послезаключения брака, поэтому она и не хочет выходить замуж официально. Так чтовместе они будут в гражданском браке, но от этого никто ничего не теряет!" -рассудила ведунья.