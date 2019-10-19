Артистка раздразнила обывателей снимком в свадебном платье.
Теперь поклонники Марии Кожевниковой ждут, когда же звезда соберется в ЗАГС, но,
скорее всего, фанатов артистки ждет разочарование.
Артистка раздразнила обывателей снимком в свадебном платье.
Теперь поклонники Марии Кожевниковой ждут, когда же звезда соберется в ЗАГС, но,
скорее всего, фанатов артистки ждет разочарование.
В 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась в церкви с бизнесменом
Евгением Васильевым. После у пары родилось три сына, однако отношения актриса и предприниматель официально
так и не оформили.
Говоря о личной жизни, Кожевникова утверждала, что штамп в
паспорте ей не важен, мол, для нее это простая формальность, не имеющая отношения
к чувствам. В то же время Мария допускала, что когда-нибудь она станет
официальной женой отца своих детей.
А на днях звезда вдруг опубликовала в личном "Инстаграм"
снимок в подвенечном наряде. "Замуж!" – подписала фото артистка, чем заинтриговала
подписчиков.
Между тем ясновидящая и таролог Саона призывает не обращать
внимания на пост . Экстрасенс считает, что кадр в свадебном
платье был сделан, "чтобы вызвать поток сплетен". На самом деле артистка в ЗАГС
идти пока не собирается.
"Они живут душа в душу и без штампа в паспорте, у них нет
никакой причины об этом волноваться. Примерить на себя свадебное платье Мария
может и для фото в "Инстаграме", как она это сделала сейчас, а большего ей и не
надо. Более того, Мария – довольно суеверная и мнительная девушка. Она считает,
что заключение брака может даже навредить отношениям. Ей кажется, что момент
уже упущен, что делать это нужно было в самом начале", – цитирует Саону .
Ясновидящая подчеркнула, что существует масса примеров,
когда люди, заключая брак после многолетних отношений, сразу разводились. Таролог
уверена, что опасается такого исхода.
"А возможно, ей просто кто-то нагадал развод вскоре после
заключения брака, поэтому она и не хочет выходить замуж официально. Так что
вместе они будут в гражданском браке, но от этого никто ничего не теряет!" -
рассудила ведунья.