Хакеры опубликовали снимки обнаженной 27-летней звезды. Деми Ловато имела неосторожность выложить кадры в свой Снэпчат, чем и воспользовались ушлые охотники до сенсаций.

Хакеры опубликовали снимки обнаженной 27-летнейзвезды. Деми Ловато имела неосторожность выложить кадры в свой "Снэпчат", чем ивоспользовались ушлые охотники до сенсаций.Снимки популярнойисполнительницы провисели в мобильном приложении знаменитости меньше часа.Однако этого было достаточно, чтобы разлететься по интернет-пространству.ПоклонникиДеми Ловато удивились, когда увидели откровенные кадры. Кроме того, в ссылкебыло обещано продолжение. В последнее время певица выкладывает в своем аккаунте фото без ретуши – с пышными боками и целлюлитом, но предстать абсолютно голой –другое дело.Меньше чем через час провокационныеснимки были удалены, но пользователи уже начали выкладывать их в соцсетях.Команда Деми Ловато принялась удалять неприличные фото, но справиться с потокомбыло невозможно, сообщает Metro. Сама артистка никак непрокомментировала случившееся.Отметим, сейчас находится на грани нервного срыва. Ведь на прошлой неделе отпередозировки погиб ее хороший друг. А год назад она сама чуть не умерла из-занаркотиков, в которых искала успокоение из-за постоянного стресса.Теперь напуганныефанаты призывают всех, кто выкладывает фото певицы, прекратить этоделать, беспокоясь за здоровье и жизнь звезды. К слову, исполнительницапострадала от рук тех же хакеров, которые взломали твиттер-аккаунт основателясоцсети Джека Дорси и слили в интернет "голые" фото актрисы Хлои Морец.