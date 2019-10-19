Хакеры опубликовали снимки обнаженной 27-летней
звезды. Деми Ловато имела неосторожность выложить кадры в свой Снэпчат, чем и
воспользовались ушлые охотники до сенсаций.
Хакеры опубликовали снимки обнаженной 27-летней
звезды. Деми Ловато имела неосторожность выложить кадры в свой "Снэпчат", чем и
воспользовались ушлые охотники до сенсаций.
Снимки популярной
исполнительницы провисели в мобильном приложении знаменитости меньше часа.
Однако этого было достаточно, чтобы разлететься по интернет-пространству.
Поклонники
Деми Ловато удивились, когда увидели откровенные кадры. Кроме того, в ссылке
было обещано продолжение. В последнее время певица выкладывает в своем аккаунте фото без ретуши – с пышными боками и целлюлитом, но предстать абсолютно голой –
другое дело.
Меньше чем через час провокационные
снимки были удалены, но пользователи уже начали выкладывать их в соцсетях.
Команда Деми Ловато принялась удалять неприличные фото, но справиться с потоком
было невозможно, сообщает Metro. Сама артистка никак не
прокомментировала случившееся.
Отметим, сейчас находится на грани нервного срыва. Ведь на прошлой неделе от
передозировки погиб ее хороший друг. А год назад она сама чуть не умерла из-за
наркотиков, в которых искала успокоение из-за постоянного стресса.
Теперь напуганные
фанаты призывают всех, кто выкладывает фото певицы, прекратить это
делать, беспокоясь за здоровье и жизнь звезды. К слову, исполнительница
пострадала от рук тех же хакеров, которые взломали твиттер-аккаунт основателя
соцсети Джека Дорси и слили в интернет "голые" фото актрисы Хлои Морец.