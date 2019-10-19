Очередное ДТП с участием Яндекс такси в центре города

По словам очевидцев, примерно в 21-00, на пересечении улиц Большой Московской и Гагарина произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra "Яндекс такси" и Mitsubishi. За рулем автомобилей находились мужчины. По предварительной информации, оба были трезвые. Пассажир автомобиля Mitsubishi госпитализирован. Он получил сильный удар о лобовое стекло, так как не были пристегнут или не сработали ремни безопасности.На данный момент информация уточняется.(Фото:Подслушано во Владимире и Инцидент. Владимир)