Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Кубка Кремля в Москве в двух сетах за два часа восемь минут обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Российская теннисистка, 40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Кубка Кремля в Москве в двух сетах за два часа восемь минут обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 7:6 (7:5), 7:5.Павлюченкова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12, а у Кудерметовой, занимающей 42-е место в рейтинге WTA, два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из восьми.Таким образом, Павлюченкова вышла в полуфинал турнира, где ей будет противостоять чешка Каролина Мухова (35), переигравшая в 1/4 финала россиянку Екатерину Алексанрову (38) со счетом 6:3, 6:4.