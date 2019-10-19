а также узнать историю пушкарского дела, научиться обращаться с пушкой и саблей на Пушкарском сборе в Суздале

Знаете, кто считался завидным женихом на Руси? Пушкари... Их профессия считалась элитной, таких специалистов ценили на вес золота, им щедро платили. Потому девушки и мечтали выйти за них замуж.В Суздале пройдет Пушкарский сбор. Вы не просто узнаете историю пушкарского дела на Руси, но и научитесь обращаться с пушкой, владеть саблей... примерите на себя наряды и доспехи разных эпох. В общем, каждый сегодня может стать пушкарем в ополчении Дмитрия Пожарского или дружинником в войске Александра Невского.