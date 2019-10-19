Стратегия народосбережения - это демография и сохранение духовных основ. Важный разговор о будущем России состоялся сегодня, 18 октября, в Храме Христа Спасителя. Всемирный русский собор собрал самых разных представителей нашей страны. Главный вопрос, напрямую перекликающийся с посланием президента, - сохранение традиционных ценностей и увеличение рождаемости.

Стратегия народосбережения — это демография и сохранение духовных основ. Важный разговор о будущем России состоялся сегодня, 18 октября, в Храме Христа Спасителя. Всемирный русский народный собор собрал самых разных представителей нашей страны. Главный вопрос, напрямую перекликающийся с посланием президента, — сохранение традиционных ценностей и увеличение рождаемости. Число многодетных семей за последние годы выросло на 25 процентов. Еще одна не менее важная тема — единство православия на фоне углубления украинского раскола.Редчайший случай — в одном зале собрались христианские священники, иудейские раввины, буддийские ламы и мусульманские муфтии как символ многоконфессиональной России, где нет места религиозным конфликтам. Под иконой Пятидесятницы в этот день, по Новому завету, апостолы решили нести в мир Священное писание — духовные и светские лидеры определяют пути дальнейшего развития страны."Мы будем говорить о русской демографии, о демографии всего многонационального и полиэтнического народа России. Очень хорошо, что остроту проблемы осознают на самом высоком уровне. Послание президента в 2018 году было специально заострено на демографических вопросах. Они заняли в послании важное место, как и вопросы обороноспособности страны", — заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Сегодняшняя тема — народосбережение, иначе говоря — демография. В ее улучшении государство надеется на помощь церкви — опора на традиционные семейные ценности."Владимир Путин говорил , что семья с тремя детьми должна стать нормой в России. Кстати, с тех пор количество таких семей в стране увеличилось более чем на 25 процентов и сегодня их более 1,6 миллиона", — сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко."Вопрос сбережения сегодня стоит ребром и требует очень быстрых и умных решений, причем по всем направлениям", — заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.Это своеобразный консультационный орган, который функционирует уже почти четверть века и всегда вырабатывает единое решение. Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя — это еще и одно из лучших концертных помещений в стране — здесь уникальная акустика. Пока идут выступления, даже кофемашину в буфете стараются не включать — звук может помешать. Чтобы слушать и слышать друг друга — нужна особая атмосфера."Этот собор — это восклицание нашего народа, состоящего из православных владык, из муфтиев, из раввинов, из светских людей наших, разных сословий и разных взглядов", — выступил писатель, публицист Александр Проханов. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин подтвердил: "Это добрый пример всем прихожанам и надежда на будущее".Церкви сейчас требуется поддержка. Церковный раскол, который начался с Украины, растет и ширится. Вот уже Элладская церковь, вернее ее отдельные иерархи, будто бы вопреки всем канонам готовы признать существование новой украинской псевдоцерковной структуры, а это уже угроза единству православия."Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, это не случайность, это не просто прихоть одного какого-то религиозного деятеля, который умом помрачился. Это реализация совершенно конкретного плана, который преследует две цели: во-первых, оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир — от России", — заявил патриарх Кирилл.Пока ни одна поместная православная церковь украинских раскольников не признала, но если это сделает, к примеру, Элладская церковь, РПЦ немедленно прекратит с ней молитвенное общение."К нам обращаются с просьбами устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства мирового православия, а главное — сохранения духовной независимости Русской православной церкви от всех этих центров мирового влияния", — отметил патриарх Кирилл. Он призывает всех прихожан сплотиться и вместе отвечать на внешние вызовы.