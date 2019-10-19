Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского Ахмата (2:0).

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" (2:0)."Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда "Ахмат" оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Ребята – молодцы, бьются за каждый эпизод, в каком бы составе мы ни играли. Мы переживем и этот этап, который не позволяет выходить всем игрокам из-за травм".Напомним, "Локомотив" одержал пятую победу кряду в РПЛ и с 29 очками лидирует в турнирной таблице, а "Ахмат", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе 12 очков.В следующем туре чемпионата России подопечные Юрия Семина в воскресенье, 27 октября, на поле "РЖД-Арены" примут столичный "Спартак", а грозненцы днем ранее дома сыграют с тульским "Арсеналом".