Телеведущая Маргарита Симоньян родила вторую дочь. Это третий ребенок в ее паре с Тиграном Кеосаяном. Радостную весть сообщила в своем Telegram-канале подруга семьи телеведущая Тина ..

Телеведущая Маргарита Симоньян родила вторую дочь. Это третий ребенок в ее паре с Тиграном Кеосаяном. Радостную весть сообщила в своем Telegram-канале подруга семьи телеведущая Тина Канделаки.Симоньян впервые стала мамой в августе 2013 года, когда на свет появилась дочка Марьяна. Через год Маргарита подарила ей братика Баграта. До Симоньян Кеосаян состоял в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой, однако этот союз распался, после того, как Тигран встретил Маргариту.